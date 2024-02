– Döntenünk kellett: ahol piac működik, biztosítanunk kell egy működő illemhelyet. Nem csupán itt, a városban több ponton is, hiszen hiába van egy illemhely a templom mellett, a bazársornál, az vasárnaponként például nem működik, amikor a templomba járó hívők vagy éppen az ide látogató kirándulók be szeretnének menni – számolt be a munkák előzményeiről Ulbert Sándor önkormányzati képviselő a műszaki átadáson. Ulbert Sándor úgy vélte, a felújítást ugyanígy meg kell tenniük majd a játszótereknél is. A képviselő szerint ilyen kulturált nyilvános vécékre szükség van egy településen.

Mireider László a paksi önkormányzat műszaki osztályvezetője a felújítás részleteiről beszélt. Mint mondta, az egyik legfontosabb volt a tető felújítása volt, mivel a tetőszerkezet elkorhadt, egy ideje már beázott az épület. Ezért a belső falak burkolata lemállott, a falakon belül szétrohadtak a vascsövek, a szennyvíz is a falba folyt el, de használhatatlanok voltak a vizesblokkok szaniterei is. A női blokk egy ideje már egyáltalán nem üzemelt, de a férfi részen is csupán egy WC üzemelt. Az épületen kívüli, föld alatt található szennyvízcsatornát benőtték a környező fák gyökerei, így a szennyvíz elvezethetetlenné vált.

A tetőcsere mellett elkészült az épület hőszigetelése, átalakították a helyiségeket, amelyhez az összes falat ki kellett bontaniuk, hogy mozgáskorlátozott blokkokat alakítsanak ki. A két bejárat helyett egy központi bejáratot alakítottak ki, korszerűsítették a fűtésrendszert, villanyhálózatot, kicserélték a külső közműveket, javították a fák által felnyomott térburkolatot is. Emellett megújították az épület mellett található kerékpártárolót is. A beruházás értékes része a központi beléptetőrendszer, amelynek köszönhetően az időszakosan nyitva tartó illemhely helyett egy folyamatosan nyitva tartó vizesblokkot sikerült kialakítani. A beruházás 39 millió forintból, határidőre elkészült, az illemhelyet a DC Dunakom üzemelteti majd péntektől – tájékoztatott Mireider László.