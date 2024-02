Mint arról beszámoltunk, hétfőn este a Léleképítő előadássorozat vendége volt Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. A glóbusz egykori legjobb pólósa nagy sikert aratott a Garay-gimnázium dísztermét megtöltő közönség körében. Ott volt a hallgatóság soraiban Harsányi Mária, a Tarr KSC Szekszárd utánpótlás edzője is a tanítványaival, köztük a tavalyi serdülő országos bajnokságon aranyérmet nyert kosárlabdázó lányokkal.

Fotó: Makovics Kornél

A csapat közös fotót is készíthetett a trénerként a magyar női szövetségi kapitányi posztot is betöltő vízilabdázóval, aki az 1976-os montreali olimpián nyert aranyérmét is elhozta és körbe adta a publikumnak, mindenki kézbe vehette a meglepően súlyos és tiszteletet parancsoló, s ma is szépen csillogó medált.