A Zöld Város projekt erre lehetőséget adott, és a kivitelezés villámtempóban le is zajlott. Nézni is izzasztó volt, ahogy a munkások gyakran hétvégén is dolgoztak. Aztán jött a fák, cserjék és a sok-sok virág ültetése. Szorgoskodtak a kezek, jártak a gépek, valóban szépült a város.

Most pedig, a tavaszias időjárás beköszöntével egyre nyilvánvalóbb, hogy a munka megérte. Kezd látszani, milyen szép lesz nyáron Szekszárd virágos-zöldülő belvárosa. Mégis sokakat látok, akik napról napra gázolnak át a nem régen parkosított földes területeken. Vigyázzunk azokra a növényekre, hamarosan meghálálják nekünk.