A búzafinomliszt továbbra is a legolcsóbb lisztfajtánk, ám ennek az ára is folyamatosan változik. Az internetes vásárlások során érdemes több áruházlánc termékét átböngészni, hiszen kilogrammos lisztenként akár nyolcvan forintot is spórolhatunk. Ha abból akár egyszerre tíz vagy száz kilót vásárolunk, nyolcszáz, illetve nyolcezer forintot is megmenthetünk a családi kasszából.

Még mindig a legolcsóbb a búzafinomliszt. Fotó: MW

A búzafinomlisztet a napokban az internetes élelmiszerláncokban száznegyven-százhatvan forintért, kétszáztíz és kétszázhúsz forintért árulták. Egy helyütt láttuk kiírva, hogy online a maximálisan vásárolható mennyiség öt darab.

A búzarétesliszt drágább

A fehér búzakenyér liszt ára háromszáz-négyszázhetven-ötszáz forint, de találtunk hatszáz forintért is. A búzaréteslisztre több online élelmiszerláncban négyszáz-négyszázharminc forintért és hatszáz-hatszázhetven forintért bukkantunk. Tönkölybúza finomliszt hétszáz forint. A teljes kiőrlésű rozslizst négyszáznyolcvan forint.

A teljes kiőrlésű búzalisztek árát tekintve általánosan háromszáznyolcvan - ötszázötven - hatszáz forint, a teljes kiőrlésű tönkölybúza lisztek azonban hatszáz-hétszáz forintba kerülnek, nem beszélve a bio teljes kiőrlésű tönkölybúza lisztről, amelyet kilencszázhetven-ezeregyszázkilencven forintért árulnak.

Pizza-, kukorica- és kókuszliszt

A pizzalisztet négyszázharminc -ötszázötven forintért árulják, a Graham - liszt négyszázhetven forint, a rizsliszt ára nyolcszázforint. A kukoricaliszt ötszázhetven forint, a kókuszliszt kétszázötven grammja kilencszázhúsz forint, fél kiló zabpehelyliszt nyolcszáz forint.

A sütilisztek is tartogatnak meglepetéseket: az omlós tészta süteményliszt, az extra finom süteményliszt, a kelt süteményliszt négyszázhetven forint.

Az expessz lisztkeverék kelesztés nélküli tésztákhoz háromezerötszáz forint, a csökkentett szénhidrát-tartalmú kenyér és péksütemény lisztkeverék fél kilója kétezerkétszáz forint.

Puha kenyér és vidéki lisztkeverék

Találunk még félbarna kenyérlisztet négyszázhetven forintért, puha kenyér lisztkeveréket háromezerötszáz forintért, sőt, vidéki kenyérliszt keveréket ezer forintért. Sokmagvas kenyér lisztkeverék fél kilójáért ezerötszázhatvan forintot kérnek. A gluténmentes ételek fogyasztóinak is van alternatíva, a gluténmentes univerzális lisztkeverék ára kilogrammonként általánosan kétezer forint.