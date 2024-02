Dr. Vastag Oszkár, a megyei kórház szemész főorvosa negyven évig gyógyította a betegeket Szekszárdon. Hosszú évek­ig csak papíron volt nyugdíjas, de minden nap ugyanúgy végezte a munkáját, mint a fiatalabb kollégái, majd három évvel ezelőtt úgy döntött, megérdemli a pihenést és a nyugdíjba ment.

Megszokta a nyugdíjas éveket

A főorvos úr elmondta, a nyugdíjas évek elején kicsit furcsa volt, hogy lazább lett a napirendje, de rövid időn belül kialakított magának egy új napi beosztást. Sokat sétál, több idő jut a családra, szakmai lapokat olvas, követi a szakmai újdonságokat és sportol továbbra is.

– Keszthelyről származom apai ágon. Édesapám, Vastag Miklós agrármérnök volt, a keszthelyi mezőgazdasági akadémián végzett. Édesanyám, Wiera Sladka lengyel menekült volt, 1939-ben került Magyarországra. Édesapám huszár volt, 1944-ben vezényelték a keleti frontra. Elmenetele előtt pár nappal vette feleségül édesanyámat. Szovjet hadifogságba esett, kétéves koromban láttuk először meg egymást. Tíz évig, 1947-től 1957-ig Villányban laktunk. Itt kezdtem az általános iskolát, de már Keszthelyen érettségiztem, mesélt gyermekkoráról dr. Vastag Oszkár. – Az orvosi hivatásra részben szüleim keltették fel érdeklődésemet, másrészt lengyel nagybácsim, aki kardiológus volt. Gimnáziumi éveim alatt tudatosan készültem az orvosi egyetemre. Humán osztályba jártam, latin nyelvet tanultam.

Negyven év gyógyítás Szekszárdon

A Pécsi Orvostudományi Egyetemet 1970-ben fejezte be summa cum laude eredménnyel. Kilenc évig dolgozott a pécsi szemklinikán. A szemészet iránti érdeklődést dr. Szalóczi Pál keszthelyi szemész főorvos keltette fel benne ötödéves korában, akkor kötelezte el magát a szakma iránt. Tanársegédként pályázta meg a szekszárdi főorvosi állást. Ötven évet dolgozott orvosként, ebből negyvenegy évet Szekszárdon. A múlt év ősszén kapta meg az aranydiplomáját.

Sokat fejlődött a szakma

– Döbbenetes változáson ment keresztül a szakma az elmúlt évtizedek alatt – mondta a főorvos, akinek meghatározó szerepe volt abban, hogy a szekszárdi kórházban is bevezették a mikroszkópos műtéti technikát, a műlencse-beültetést, a glaucoma ellenes műtéteket, a könny­tömlő-műtéteket, a szaruhártya-átültetést, a szemészeti ultrahang-diagnosztikát, a szemészeti érfestést, a szemfenéki és YAG laser-kezeléseket. Megszervezte a gyerekszemészeti szakrendelést, bevezette az addigi szakrendeléseken a cukorbetegek és glaucomás betegek gondozását is.

Mint elmondta, harminc éve egy szürkehályog-műtéttel tizenhárom napig volt kórházban a beteg, ma pedig pár órán belül haza is mehet.

A szürkehályog a leggyakoribb szemészeti műtét, az országban évente nyolcvanezer, Tolna megyében pedig ezerötszáz beavatkozást végeznek, ami napi hét-nyolc beteget jelent Szekszárdon.

Vigyázzunk a szemünkre

A kérdésre, hogy hogyan vigyázzunk a szemünkre, hiszem ma már sokan és sokat dolgoznak monitor előtt, a következő tanácsot adta: a számítógép, a monitor önmagában a felnőtt ember szemét nem betegíti meg, de fárasztja. Időnként szünetet kell tartani, fel kell állni, mozogni, pihentetni a szemet, szükség szerint műkönnyet használni. Viszont a gyerekek ha sokat közelre néznek (mobiltelefon, monitor), rövidlátók lehetnek. Őket sportoltatni kell, kivinni a szabadba, hogy távolra nézzenek. Az óvodás, iskolás gyermekeknél ezért vannak szűrővizsgálatok. Látáspanasznál szemorvoshoz kell fordulni. Negyven éves kor felett pedig kezdődik az öregszeműség, a közeli szemüveg igénye.

Több idő jut a családra

A nyugdíjas főorvos beszélt családjáról, magánéletéről is: – Feleségem, dr. Bali Ildikó, a megyei kórház fertőzőosztályának a vezetője. Rendkívül sok munkája volt – és még ma is van – a Covid-járvány idején. Eszter lányuk jogász, Pécsett lakik, Zsolt fiuk pedig közgazdász, ők Budapesten élnek. Mindkettőjüknél két-két unoka van (két fiú és két leány). Nagy bánata volt a főorvosnak az intenzív munka mellet – amíg dolgozott – , hogy kevés időt tudott az unokákkal tölteni. Hobbija a kirándulás és a sport. Még ma is lemegy a vívóterembe, húsz évig még versenyezett is. Jelenleg a Szekszárd Kórház Sportkör elnöke, emellett kerékpározik, úszik, síel, ha van rá lehetősége.

Több száz tudományos előadást tartott

Dr. Vastag Oszkárról azt mondják a betegei, hogy mindig mindenkivel nagyon türelmes volt, mindig szánt időt arra, hogy elmagyarázza, mi a probléma. A gyógyítás mellett a Tolna Megyei Orvosi Kamara munkájában a kezdetektől részt vett, 2002-től folyamatosan helyi és megyei küldött, 2007-től területi küldöttként tevékenykedik, 2006–2011 között Felügyelő Bizottsági tag, 2011-től az Etikai Bizottság alelnöke. Több jelentős külföldi továbbképzésen vett részt, például Washingtonban, Münchenben, Svédországban, vagy a volt NDK-ban. Ő maga is több mint száz tudományos előadást tartott szerte a világban, és negyven szakmai közleménye jelent meg szakfolyóiratokban.