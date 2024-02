A történet nem bonyolult, ahogy azt már egy romantikus vígjétákban megszoktuk. De a két főszereplő, Diane Keaton és Jeremy Irons miatt is érdemes megnézni az alkotást.

A történet a következő: Jessie English (Maggie Grace) szerelmi élete romokban hever. Miután összecsapnak a feje fölött a hullámok, és a barátja szakít vele, egy különösen fontos felkérést kap. Mindössze nyolc napja van megszervezni egy menyegzőt. Jessie semmit sem bíz a véletlenre: a vendéglátást a híres, de rendkívül mogorva Lawrence Phillipsre (Jeremy Irons) bízza, valamint a város egyik legfelkapottabb underground zenekarát is megpróbálja beszervezni. Ha ez nem lenne elég drámai, az esküvői zűrzavarba bekapcsolódik egy „Hamupipőkéjét” kereső idegenvezető és egy orosz maffia elől menekülő, reality show-ban szereplő páros is, akik az eszméletlen kalandok során végül mind hozzátesznek valamit a boldog befejezéshez, ahol mindannyian rájönnek, hogy a szerelem valójában nem csak kaotikus és zűrös, hanem egyben csodálatos is.

Diane Keatonról annyit lehet tudni, hogy soha nem ment férjhez, ám számos sztárkollégájával folytatott viszonyt. A hetvenes évek nagy részét együtt töltötte Woody Allennel. Számtalan díjat kapott, 1978-ban Oscar-díjat, az Annie Hall-ban nyújtott teljesítményéért.