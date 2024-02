Tájékoztatása szerint az önkormányzat 30 millió forintot fordít arra, hogy komfortosabbá és méltóbbá tegye a védett épületet. Mint emlékeztetett, a könyvtár fő homlokzatának nyílászárói egy 2014-es beruházásban már megújultak, akkor azon a részen szigetelés is megvalósult. Ezt követően a vizesblokkok nyílászáróinak cseréje is megtörtént, most 30 millió forint önkormányzati forrásból a könyvtár oldalsó homlokzatainak nyílászáróit is korszerűsítik.

Szabó Péter elmondta, fontos, hogy az intézmény olyan állapotba kerüljön, amely méltó Paks városához és egy védett épülethez, illetve a könyvtár úgy tudjon működni, hogy az ideérkezők komfortérzete is javuljon. Emellett energiahatékonysági célok is befolyásolták az önkormányzat döntését a könyvtár minél gazdaságosabb fenntartása érdekében. Nagy Balázs, a városi könyvtár igazgatója a TelePaksnak elmondta, hogy a korszerűtlen nyílászárók rengeteg problémát jelentettek az intézménynek. Az igazgató szerint nyáron sokszor 32 Celsius-fok volt az olvasótérben, nem lehetett szellőztetni, illetve a nem megfelelően záródó ablakok miatt minden zaj beszűrődött, és energetika szempontból is voltak problémák.

A tájékoztatón elhangzott, a 19 alumínium nyílászáró beszerelésén kívül kisebb szakipari javításokat is elvégeznek az épületen, mint például a meglazult vakolat helyreállítását, a csatornák kitisztítását, illetve a kilógó kábelek elrejtését. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok április elejére befejeződnek. A munkálatok miatt a felnőtt könyvtárban szünetel a könyvtári dokumentumok kölcsönzése február 19-ig. Ennek megfelelően alakították ki a könyvek kiadási határidejét. A lejárt kölcsönzési idejű dokumentumokat a Kincskereső Gyermekkönyvtárban le lehet adni, amely a megszokott módon tart nyitva.