Némi túlzással két és fél órán keresztül sorolták a tolnai és mözsi civil szervezetek jelen levő vezetői, hogy milyen programokat rendeztek az elmúlt évben, és milyen – részben mindenki számára nyitott – eseményeket terveznek idén. Így nem volt meglepetés, amikor a végén a jelenlevők egyetértettek abban, hogy nem felelnek meg a valóságnak az olyan fanyalgó megjegyzések, miszerint „Tolnán nincs semmi”.

És valóban. A „hivatásosok”, azaz a művelődési központ mellett, pontosabban az intézménnyel egyre szorosabban együttműködve a helyi civilek tényleg nagyon sokat tesznek hozzá a város életének színesítéséhez. Olyan, immár hagyományos, az egész városban népszerű kulturális és szabadidős rendezvények fűződnek az egyesületek nevéhez, mint például – a teljesség igénye nélkül – a népfőiskolai előadások, a Keltkalács Fesztivál, a Brass Vegas Fesztivál, a tolnai búcsú, a Nepomuki-ünnep vagy a szilveszteri futás. Emellett számtalan egyéb programot kínálnak a saját tagságuknak is, de több szervezet tevékenységének legfontosabb eleme a karitatív munka, a rászorulók segítése. A társadalmi szervezetek pedig a városi programok sikeréhez is számos esetben jelentős mértékben hozzájárulnak.

Az idei találkozón 19 szervezet képviseltette magát. A szervező, Baksainé Kenessei Éva, a humán bizottság elnöke az önkormányzat nevében is megköszönte a civilek aktív, értékes munkáját. Tóth Györgyi, a művelődési központ igazgatója is kiemelte, hogy az intézménynek is nagy segítséget jelent a civilek aktivitása. Egyebek mellett bejelentette, hogy idén is megrendezik a civil napot, amit a jelenlevők szavazata alapján ezúttal májusban, szabadtéren, a Duna-parton bonyolítanak le. Azt is elmondta, hogy a művelődési központ a szervezetek jelzései alapján igyekszik minél jobban koordinálni a programokat, ugyanis gyakran előfordul, hogy a rengeteg esemény miatt több is azonos időpontra esik.