Rödlmayer Éva Budapesten született 1934. március 5-én. Pakson nőtt fel hét féltestvérével, a család lakott az Árok utcában és a Rosthy utcában is. Éva néni katolikus leányiskolába járt, ahol az irgalmas nővérek tanították, de jó szívvel emlékszik vissza Szigeti László plébánosra is. Kisgyermek korában nagy hatással volt rá Weingerding Vendel tanító úr is, aki nagyszülői ágon közeli rokonuk is volt. Ebből a világháború utáni időszakból származik az a megrázó erejű emléke, amikor 12 évesen szemtanúja volt a dunakömlődi svábok bevagonírozásának és kitelepítésének. Amikor 1946-ban egy május végi napon híre ment, hogy kitelepítik a dunakömlődi svábokat, másokkal együtt Weingerding tanítóék és a kis Éva is siettek-szaladtak a vasútállomásra, hogy búcsút vegyenek a rokonoktól, barátoktól, de a búcsúzni vágyókat fegyveres karhatalom zárta el a batyujukkal bevagonírozottaktól – írta meg a TelePaks.

Fiatalon sokat betegeskedett, évekig járt kórházba, mire leküzdötte a TBC-t. Mint mondta, szeretett nagyszüleinek örökké hálás a sok ápolásért. Talán azért is nem ment férjhez, mert megfogadta, hogy a kapott szeretetet visszaadja, halálukig segíti őket, így nem tudott családjától elszakadni. A Paksi Konzervgyárban, az úgynevezett címkeszobában 1952-ben kezdett dolgozni, a kereskedelmi osztállyal szoros együttműködésben. Innen ment nyugdíjba 1988-ban. Bár egyedül él, de azt mondja, soha nem magányos. Sok barát, ismerős veszi körül, van fogadott lánya, házigondozók segítik a mindennapokban és a rokonok, féltestvéreinek családjai is évente meglátogatják.

Aki belép Éva néni nappalijába, egyből kitalálja a hobbiját, hiszen mindenhol horgolások láthatók. Horgol a családnak, a barátoknak, de még a városvezetőket is megajándékozza munkáival. Újságot olvas, tévét néz, követi a helyi és országos történéseket, a közéletet. Úgy véli, több szeretetre lenne szükség az emberek között, számára fontos, hogy szerető család vegye körül. A hosszú élet titka szerinte, hogy az ember legyen elégedett a sorsával és azzal, amije van.