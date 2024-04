Több fontos döntést hozott legutóbbi ülésén Tamási képviselőtestülete, amelyek közül kiemelkedik az új gyógyfürdőrész felújítása. Lezárult a nyílt közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként a gödöllői székhelyű Denco Kft-t hirdette ki győztesnek a tamási grémium, ugyanis ők adtak érvényes ajánlatot – tudatta közösségi oldalán Porga Ferenc polgármester. – Mivel ez egy feltételes eljárás volt, szükség van hozzá pénzügyi forrásra, amelyhez kormányzati támogatásra számítunk, amely néhány héten belül eldől, így akár két hónapon belül szerződést köthetünk a kivitelezővel – számolt be a városvezető, aki szerint ezek alapján még a nyári szünet előtt elindulhatnak a fürdő felújítási munkálatai.

A gyógyfürdő felújítására kiírt pályázat eredményes volt

Porga Ferenc lapunknak elmondta, a tűzeset által érintett új épület helyreállításáról van most szó, amellyel kapcsolatban korábban kiírtak egy feltételes, nyílt közbeszerzési eljárást, amely most zárult, érvényes és eredményes volt. A beruházáshoz szükséges összeg hazai forrásból érkezne, ezt illetően kormányzati támogatásra kaptak ígéretet. Ezt követően tudnak szerződést kötni a közbeszerzésen nyertes kivitelezővel, majd megkezdődhetne az épület rekonstrukciója, amely a remények szerint a jövő évben le is zárulhatna – tette hozzá.

A helyreállítás érinti a sérült tetőszerkezetet, a villamos hálózatot és gépészetet, valamint az ehhez kapcsolódó légtechnikát, emellett érint természetesen bizonyos felületeket, hiszen nem csak a tűz, az oltóvíz is károkat okozott az épületben. Így megtörténik bizonyos medencefelületek és a kiszolgáló felületek helyreállítása is.

Az év egyik legfontosabb beruházása

Porga Ferenc az év elején lapunknak adott interjúban az esztendő egyik legfontosabb beruházási tervének nevezte a Tamási Gyógyfürdő felújítását, amely szerinte az elmúlt év vesztese volt. Úgy fogalmazott, ez azért is kiemelt feladat, mivel a fürdő Tamási turisztikai zászlóshajója. Mint emlékeztetett a sajnálatos, 2021 őszi tűzeset előtt egyszer már megítélték a város számára a forrást a régi fürdőrész teljes komplex felújítására, fejlesztésére, sőt bővítésére, amelyre elkészültek a tervek, kiírták a közbeszerzést. Az energiaválság miatt viszont akkor eredménytelen lett az építésre és üzemeltetésre kiírt eljárás. Ezt nemrégiben újra kiírták és úgy tűnik, sikerül forrást is szerezniük hozzá.