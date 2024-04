60 ÉVE „az elmúlt héten megyénk lottózói között három szerencsés is akadt: Dombóváron, Madocsán és Tamásiban is fizettek ki nyereményt négyes találatra” – közölte a Tolna Megyei Népújság 1964. április 4-i száma. „A lottó 13. játékhete azonban ezt is felülmúlta. Ekkor ugyanis négyen értek el megyénkben négyes találatot. Az egyik nyertes szelvényt Sárszentlőrincen, a másikat Iregszemcse-Újtelepen, a harmadikat Hőgyészen, a negyediket pedig Várongon vásárolták, illetve töltötték ki. Nyereményük egyenként 89 ezer forint.”

60 ÉVE „a Sárközi Népművészeti Szövetkezet hat asszonytagja a tavalyinál másfél ezerrel több, összesen négy és félezer színes hímes tojást készített az idei húsvétra a népművészeti ajándékboltokba és részben külföldre” – közölte a Tolna Megyei Népújság 1964. április elsejei száma. „Ezenkívül Hollandiából kétszáz darabot rendeltek meg április 15-re, s ez azt tanúsítja, hogy a sárközi hímes tojás már nemcsak húsvéti alkalmi, hanem állandó népművészeti ajándék is.”

60 ÉVE félbeszakadt a Nagykanizsai Bányász-Szekszárdi Dózsa mérkőzés – ismertette a történteket a Tolna Megyei Népújság 1964. április 7-i száma. A befejezés előtt 14 perccel „a játékvezető Lukácsot, a Nagykanizsai Bányászból, kiállította, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Erre dulakodás támadt, majd az egyik néző a partjelzőt tettleg bántalmazta. A mérkőzésvezető a további játékot beszüntette.”