Ahol meg szennyvízcsatornát építenek, ott olykor kénytelenek fát is vágni, ha az útban van. Nem mindegy persze, hogy szépen lefűrészelik az útban lévő ágakat, vagy markológéppel csonkítják meg a szerencsétlen növényt.

Ám mielőtt felháborodottan a nyilvánossághoz fordulnánk nevelési célzattal meg a sérelmek kiegyenlítése érdekében, gondoljunk arra, hogy mindenki hibázhat, de olyanok is vannak, akik megpróbálják jóvátenni ezt. Például úgy, hogy felajánlják: a halálraítélt fák helyett válasszon újakat a tulajdonosuk. Ők megveszik, hazaszállítják, és el is ültetik. Ilyen is előfordul olykor, csak sajnos ritkán.