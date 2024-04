Valamennyi előterjesztésnek zöld utat adtak szavazatukkal a város vezetői legutóbbi, március 27-én tartott tanácskozásukon. Az ülés első felében beszámolókat hallgattak meg. Többek között elfogadták a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló előterjesztést.

A beszámoló kitér a település közbiztonsági és bűnügyi helyzetének bemutatására, a közterületi jelenlét elemzésére, a bűnüldöző munka, a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, a közlekedésbiztonsági helyzet, az illegális migráció helyzete, a határrendészeti tevékenység helyzete értékelésére. A beszámoló továbbá részletes képet ad a Bonyhádi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a bűn- és baleset megelőzés egyes területeiről, az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a más szervekkel való együttműködések formáiról.

A tanácskozáson dr. Bíró Attila rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes és Megyeri Zsolt bonyhádi kapitányságvezető is részt vett.

Mindketten hangsúlyozták, hogy jó az együttműködés az önkormányzattal. Dr. Bíró Attila felszólalásában kiemelte a bonyhádi kapitányság és Megyeri Zsolt eredményes munkáját, amelyet a 2023-as év adatai is alátámasztanak. A város vezetése nevében Filóné Ferencz Ibolya polgármester mondott köszönetet a rendőrkapitányság valamennyi vezetőjének és kollégájának, hogy munkájukkal minden évben hozzájárulnak a város közbiztonságának megerősítéséhez.

Ugyancsak a köszönet hangján szólt az ülésen tárgyalt többi beszámoló kapcsán is. Így a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) 2023. évi tevékenységéről szóló előterjesztésnél. Utóbbinál megjegyzete, hogy idén jelentős eseményre készülnek május 4-én, hiszen ekkor ünneplik majd az ÖTE fennállásának 150 éves jubileumát.

A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ és a Bonyhádi Sportcentrum 2023. évi tevékenységét is értékelték. Mindkét önkormányzati intézmény kapcsán elhangzott, hogy fontos szerepet lát el a város sport-, illetve kulturális és közéletében. Megköszönve a vezetők és a dolgozók munkáját az idei évre is eredményes működést vár tőlük a képviselő-testület.

A hivatal vezetője is összegzett

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében is készült egy összegzés, amelyet az ülésen Filczinger Ágnes szóban is kiegészített.

– A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 10 településen az önkormányzatok feladatellátása 2023-ban is folyamatosan biztosított volt annak ellenére, hogy több kolléga távozott tőlünk nyugdíjba vonulásuk miatt, vagy tartós táppénzen, illetve távolléten volt. Az itt dolgozó kollégák magas felkészültségét és elhivatottságát bizonyítja, hogy több szervezeti egység látott el tartósan alacsonyabb létszámmal feladatot. A jogszabályoknak megfelelő, magas színvonalú működés továbbra is állandó cél, folyamatosan törekszünk arra, hogy a képviselő-testületek, társulások, bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények – és nem utolsó sorban – a lakosság igényeit kiszolgáljuk. Köszönöm a kollégáimnak és az osztályvezetőknek a beszámoló összeállításához nyújtott segítséget, és köszönöm a polgármesterek, elnökök és képviselők támogatását a hivatali munkában – összegezte a közös hivatal jegyzője.

Felújítják az emlékművet

Arról is határoztak a város vezetői, hogy forrást biztosítanak a Szabadság téren álló, Bajtársak című szobor felújításához, amely az I. világháború bonyhádi hőseinek és áldozatainak állít emléket. Hybl József művét 1925-ben emelték. A talapzaton két ember nagyságú figura áll. A műkő öntvény figurák egy megsebesített katonát és az őt karoló bajtársát formázzák. A talapzat négy oldalán fehér márványtábla a bonyhádi hősi halottak neveinek feliratával őrzi az elhunytak emlékét. Mivel a szobor a városközpontban, a forgalmas úttól mintegy két méterre helyezkedik el, a 10 évvel ezelőtti felújítást követően már ismét erősen szennyezett. Továbbá károsodott a szobor jobb oldala, korábbi javítások nyomai láthatók rajta. De a biológiai sérülések sem kerülték el, mohásodott és repedezett. Mindezek tükrében arról döntöttek, hogy biztosítják a felújításhoz a legkedvezőbb árajánlat szerinti 3.492.500 forintot.

Támogatják a civil- és sportszervezeteket

Szintén fontos döntés volt a városházán zajlott tanácskozáson a civil szervezetek, valamint a sportegyesületek 2024. évi támogatása. Elhangzott, hogy a pályázati határidő lejártáig 24 bejegyzett civil szervezett nyújtott be igényt, őket összesen 8 millió forinttal támogatja az önkormányzat, amely 2 millió forinttal több, mint 2023-ban. A sportegyesületek tekintetében 14 pályázat érkezett be határidőre. Erre a célra pedig összesen 32 millió forintot különített el a város, amely ugyancsak kiemelkedő – vármegyei összehasonlításban is. Filóné Ferencz Ibolya megköszönte a civil szervezetek, valamint a sportegyesületek munkáját és azt, hogy tevékenységükkel jó hírét viszik Bonyhádnak. Az idei évre is eredményes szezont kívánt nekik és reményét fejezte ki, hogy az önkormányzati támogatás segítséget nyújt számukra a működési költségek fedezéséhez. Arról is szólt a polgármester, hogy a támogatói szerződéseket április 4-én, 16:00 órakor adják át ünnepélyesen a városházán.

Még egy „sportos” döntést hoztak a képviselők a szerdai tanácskozáson. Mint ismeretes, a Bonyhád-Börzsöny Sportegyesület keretein belül működő strandlabdarúgó csapat, a Bonyhád BFC a 2022/2023-as idényben első helyezést ért el az Országos Strandlabdarúgó Bajnokságon, amelynek köszönhetően 2024 nyarán részt vehet a csapat a Strandlabdarúgó Bajnokok Ligája, a Klubvilágbajnokság és a Közép-európai kupa küzdelmein. Az ezeken való részvétel becsült költségvetése 30 millió forint. Bölcsföldi Zoltán, a Bonyhád BFC csapatvezetője 5 millió forint támogatást kért az önkormányzattól. Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés összeállításakor „sportszervezetek céltartaléka” címen 24 millió forintot különített el többletkiadásokra arra az esetre, ha valamely csapat felsőbb osztályba jutna és ott el kívánna indulni, vagy olyan sportesemény támogatása válna szükségessé, amely a költségvetés összeállításakor még nem volt előre látható. A Bonyhád BFC szereplése is ide sorolandó, ezért a testület támogatta a kérelmet.