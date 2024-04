Bank-Bareith Hanna és Dorina szavalt egy-egy verset a program kezdetén, majd Dávid Tímea köszöntötte a jelenlévőket.

– A mai napon egy közös munka sikerét ünnepelhetjük, hiszen az Aparhanti Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen valósítottuk meg az óvoda épületének energetikai fejlesztését – emelte ki a település polgármestere. Majd így folytatta: az önkormányzati ciklus végéhez közeledve egyre többször gondolom végig az elmúlt 5 év eredményeit, így a mai átadó apropóján az óvoda életében bekövetkezett fejlesztéseket is sorra vettem.

A 2019-es év októberében szerencsések voltunk a tekintetben, hogy az előző ciklusból volt lehetőségünk átvenni egy, az óvodát érintő nyertes Magyar Falu Program pályázatot. Nyilván, aki pályázatokkal dolgozik tudja, nem csak megnyerni kell azt, hanem jól megvalósítani és elszámolni, ez a két feladata volt a jelenlegi képviselő-testületnek. A pályázatnak köszönhetően 2020-ban közel 5 millió forintból megújult az óvoda udvara, biztonságos, az előírásoknak megfelelő játékok kerültek elhelyezésre.

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központnak köszönhetően 2020-ban 520.000 forint támogatást nyertünk el autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatására. Ennek köszönhetően fejlesztő játékokat szereztünk be az óvodánk számára és 1 fő óvodapedagógus továbbképzése is megvalósulhatott még alkalmasabbá téve óvodánkat speciális nevelési igényű gyermekek nevelésére is.

Kiemelte, hogy nemcsak pályázatokból fejlesztettek az elmúlt időszakban, hanem önerőből is. Az elmúlt években új ágyak, az étkezőbe pedig új kis székek is kerültek, hogy még otthonosabbá tegyék az óvodát. – Az intézményen kívül is igyekeztünk tenni a gyerekekért – folytatta a polgármester. A képviselő-testület célul tűzte ki, hogy felújítja a szabadidőparkban található játszóteret is.

Fotó: Makovics Kornél

Ennek érdekében minden évben egy-két új játékkal bővítettük a szabadidőparkot, de lecseréltettük a kültéri padokat és asztalokat, így azt gondolom, ma büszkén mondhatom, hogy az 5. év végére sikerült ezt a célkitűzésünket is teljesíteni, hiszen nagyságrendileg 4 millió forintból megújult, otthonosabbá vált a szabadidőparkunk is – foglalta össze Dávid Tímea, aki után Potápi Árpád János szólt a hallgatósághoz.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője gratulált polgármester asszonynak és csapatának az újabb sikeres beruházáshoz. Úgy fogalmazott, szemlátomást jó úton halad Aparhant. A kedden átadott beruházás kapcsán arról is szólt, hogy a közel 5,5 millió forintos fejlesztést a kormány 3 millió forinttal támogatta, ehhez biztosított még 2,5 milliós önerőt a község. – Aparhant sokat fejlődött az elmúlt öt évben, polgármester asszony és csapata rengeteget dolgozik a helyi közösségért, amiért ezúton is gratulálok neki, további sok sikert kívánva! – hangsúlyozta beszédében a térség országgyűlési képviselője.