Így védekezhet 2 órája

Ellepték a hangyák a lakást, mi most a teendő?

– Évek óta küzdök a hangyákkal, hol eltűnnek egy kis időre, hol visszaköltöznek. Még a cukortartóba, sóba is beköltöztek. Az ember nem szívesen használ mérget, pont amiatt, hogy az élelmiszereket is látogatják a hangyák. De akkor mi a teendő, hogyan lehet megszabadulni tőlük? – kérdezte több olvasónk is.

Mauthner Ilona

Fotó: RHJPhtotos

Elterjedt a fáraóhangya Nagyon elterjedt az apró méretű fáraóhangya, mely egy távol-keleti faj, de mára az egész világon elterjedt. A legváltozatosabb helyeken – a falban, a padló alatt, a vezetékek mentén, a szemetesekben, a tárolókban, az ágyneműtartókban, sőt a faszerkezetekben – építhet kolóniát. Irtása kifejezetten nehézkes, és fújós hangyamérgekkel lehetetlen. Több királynő is jelen van a bolyban, és ha a hangyák veszélyt éreznek, többfelé osztják a bolyt. Hogyan védekezhetünk ellenük? A hangyák esetében is a megelőzés a legfontosabb lépés. Ha kertes házban lakunk, vágjuk le a házra lógó ágakat, nyírjuk meg a fallal érintkező bokrokat és sövényeket. Távolítsuk el a különböző csöveket és vezetékeket, amelyeken keresztül be tudnak jutni a házba. A lakásban pedig ne hagyjunk szabadon semmilyen ételmaradékot, a szemetes legyen teljesen zárható. Amennyiben már megjelentek, többféleképpen is indíthatunk támadást az apró kis katonák ellen. Kihelyezhetünk például befőttesüveg tetejébe öntött mézes vagy cukros vizet, amelyet az útvonalukra, de még a lakáson kívülre teszünk. A kővel burkolt helyiségekben leönthetjük őket, illetve locsolhatunk a járataikba forró vizet. Vagy tehetünk ragasztócsíkot – például légyfogót – a fal mentén oda, ahol menetelni szoktak. Illóolajokkal természetesen a hangyák ellen A hangyák nem szeretik az erős illatokat. Ha vonulásuk útjába fahéjat, friss citromreszeléket, ecettel vagy fahéjolajjal átitatott vattapamacsokat, erős illatú szárított növényeket, illetve citromos vagy ecetes illóolajos keveréket helyezünk, környezetbarát módon tarthatjuk távol a kellemetlen kis élőlényeket. Készíthetünk illóolajos–ecetes spray-t is, amellyel lefújhatjuk a menetelő hangyákat, a repülő egyedektől pedig az illóolajos párologtató segíthet megszabadulni. A leghatásosabb illóolajok a levendula, a menta, az eukaliptusz, a teafa és a zsálya.

