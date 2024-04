A Helyi Választási Bizottság döntése alapján immár hivataloson is indul Filóné Ferencz Ibolya polgármester és nyolc választókerületi képviselője a június 9-ei választásokon.

Immár hivataloson is indul Filóné Ferencz Ibolya polgármester és nyolc választókerületi képviselője a június 9-ei választásokon

„Kedves Bonyhádiak! A csapatom valamennyi tagja nevében is szívből köszönöm a jelöltséghez szükséges aláírások sokszorosát, a rengeteg támogatást és biztatást, amit már az eddigiekben is kaptunk önöktől! Arra hívom és kérem önöket, hogy június 9-ig és azután is folytassuk közösen!” – írja közösségi oldalán a bonyhádi polgármester.