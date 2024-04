A múlt évi tevékenységéről szóló, Kalmár Éva levezető elnök által ismertetett beszámolót egyhangú szavazással elfogadta a tagság. Csakúgy, mint a tavalyi esztendő gazdálkodásáról adott tájékoztatást – számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál.

A civil egyesület több alkalommal sikeres pályázatot nyújtott be a Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásaira, az elnyert támogatási összegek nagyjából fedezték a működési költségeiket.

Az egyszázalékos szja-felajánlás továbbra is a civil szervezetek egyik fő bevételi forrása. Az egyesület is rekordot döntött: mintegy 30 százalékkal több összeg folyt be tavaly az adó 1 százalékos felajánlásokból, mint az előző évben. A növekvő összeg jelentősége különösen nagy, hiszen a gazdasági válság, az infláció és a magas energiaárak nagy terhet rónak a civil szervezetekre, amelyek működési költségeik fedezésében nagyrészt adományokra, támogatásokra vannak utalva.

A küldöttek szintén elfogadták az idei év programtervezetet.

Az utánpótláskorú táncosok szülei felajánlották, hogy aktívabban vennének részt az egyesület mindennapjaiban. Az egyesület vezetése örömmel fogadta a felajánlást, hiszen az önkéntesség a civil szervezetek működésének egyik pillére.