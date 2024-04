Április 19-ig valamennyi választásra jogosult magyar állampolgárnak meg kellett kapnia a választási értesítőt postán. A levél tartalmazza a voksolás napjára vonatkozó valamennyi fontos információt. Így megtalálható benne, hogy a választópolgár melyik település melyik választókerületében és melyik szavazókörben adhatja le a voksát június 9-én reggel 6 és este 7 óra között. Ezek mellett az is kiderül az ívből, hogy az adott szavazóhelyiség akadálymentesített-e. Ha nem, akkor a szavazó június 5-ig kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjét – Szekszárd esetében Dr. Zsikó-Gál Klaudiát –, hogy tegye át őt egy akadálymentesített szavazókörbe.

A választás legfontosabb tudnivalóiról tartott sajtótájékoztatót Dr. Zsikó-Gál Klaudia, mellette Kilián Máté kommunikációs referens. Fotó: Bencze Péter.

Bármikor kérheti ezeket a módosításokat

Dr. Zsikó-Gál Klaudia azt mondta, a szavazó az év bármely szakában, választástól függetlenül kérheti, hogy az úgynevezett Központi Névjegyzékben vegyék fel az idehaza elismert 13 nemzetiségi jegyzék valamelyikébe. Ez akkor fontos, ha valaki részt szeretne venni a szintén június 9-én esedékes nemzetiségi választásokon is. Fogyatékosság, vagy betegség esetén pedig azt kérheti a választópolgár, hogy segítséget kapjon a szavazáskor. Valamint megtiltható, hogy a névjegyzékben szereplő adatokat kiadja kezelő hatóság. Mindezek mellett az a szavazó, aki az Európai Unió területén él, igényelheti azt is, hogy az uniós választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.

Csak tartózkodási helyre lehet átjelentkezni

Fontos újdonság az idei választással kapcsolatban, hogy átjelentkezni már nem lehet akárhova, csak és kizárólag arra a címre, ami a szavazó tartózkodási helyeként van feltüntetve a lakcímkártyáján. Ennek három fontos feltétele van: egyrészt a tartózkodási helynek már 2024. február 11. napján érvényesnek kellett lennie. Másrészt ugyanez igaz arra az időpontra, amikor a választó az átjelentkezési kérelmet benyújtja. Harmadrészt pedig szintén érvényes tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a voksolónak június 9-én, a választások napján.

Abban az esetben, ha a választó június 9-én sem a lakóhelyén, sem a tartózkodási helyén nem tud voksolni, akkor a szavazatát kizárólag a Európai parlamenti szavazásra kérheti.

Így igényelhet mozgóurnát

Mozgóurna igénylésére természetesen idén is lehetőség lesz. A lehetőséget azok a választópolgárok vehetik igénybe, akik betegségük, vagy fogyatékosságuk miatt, esetleg intézményi elhelyezettek, vagy fogvatartottak és ezért nem tudnak személyesen elmenni a voksoló helyiségekhez.

A mozgóurnára vonatkozó kérelmet egyrészt a Nemzeti Választási Irodához lehet benyújtani.

Erre – elektronikus azonosítással – június 7-én, délelőtt 10 óráig, elektronikus azonosítás nélkül pedig június 5-én, délután 4 óráig van lehetőség. A kérelem ugyanakkor benyújtható a Helyi Választási Irodához is elektronikus azonosítással pedig június 7-én 10-órától egészen a választás napjának 12 órájáig. Levélben is lehet kérni mozgóúrnát. Ehhez a választónak június 5-ig kell eljuttatnia a kérelmet a Helyi Választási Irodához.

Végül, még a voksolás napján is van lehetőség mozgóurna igénylésére a szavazatszámláló bizottság tagjainál. Ilyen esetben meghatalmazással nem rendelkező személy is kérheti, hogy egy ismerősét, rokonát ilyen eszközzel keressék fel a nap során a voksolás lebonyolításában részt vevők.

Választás – érdemes böngészni az internetet

Dr. Zsikó-Gál Klaudia azt is elmondta portálunknak, hogy érdemes böngészni a www.valasztas.hu internetes oldalt, hiszen ott átlátható és könnyen elérhető formában található valamennyi információ és az oldalon keresztül az ügyintézésére is lehetőség van. Valamint itt találhatóak meg azoknak a jelölteknek a névsora is, akik elindulnak a voksolásokon.

A szekszárddal kapcsolatos választási információk pedig elérhetően a www.szekszard.hu oldalon – tette hozzá a szakember.