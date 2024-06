A vármegyei testület elnöke jelenleg Orsós István, aki a RIOSZ, a Roma Integrációért Országos Szövetség színeiben ismét indul a tisztségért. Először őt kérdeztük programjáról.

Cigány embereket és diákokat is segítenének

Elmondta, a végéhez közeledő ötéves ciklus során nem minden elképzelésüket sikerült megvalósítani. Szándéka a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kialakított kapcsolat bővítése. Még 2019 őszén született megállapodás a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között, amelynek célja a megye közrendjének, közbiztonságának erősítése, a köznyugalom fenntartása, az etnikai konfliktusok megelőzése. Ennek szellemében dolgoznak tovább.

Szerepel programjukban az, hogy megkeresik a vármegye iskoláit is, hogy a problémás helyzetű gyerekekkel kapcsolatban segítsenek. Ozorán és Simontornyán ilyen esetekben az iskolaigazgatóval, polgármesterrel, családsegítőkkel együttműködve már értek el eredményeket. Szerepel programjukban a jól tanuló cigány származású diákok anyagi támogatása is.

Segítenek roma társaik munkához jutásában is. Már hónapokkal ezelőtt felvették a kapcsolatot a Paks 2 építtetőivel, s bírják ígéretüket, hogy részt vehetnek a munkában cigány származású emberek is.

Orsós István elmondta, tervük az is, hogy a lengyeli temetőben felállítják a Lengyeli Cigány Holokauszt emlékművet. Ezzel valóra válhat a régi terv, amelyet pont 12 évvel ezelőtt, 2012 júniusában a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésén az akkori elnök, Sárközi János Sárközi Károly képviselővel közösen kezdeményezett, de végül mégsem készült el. Az oroszok bejövetele előtti napon, 1944. november 30-án a teveli csendőrök sortűzének áldozatává vált 14 cigány polgár. A felállítandó emlékmű tervét még 2012-ben elkészítette dr. Dittert Jenő festőművész, tanár.

Cigány Közösségek Szövetsége

Indul jelöltjeivel a választáson a Cigány Közösségek Szövetsége, programjukról Brandt Róbert, a CIKÖSZ Tolna Vármegyei Koordinátora beszélt.

A rendvédelemben ők is szándékoznak ápolni, fejleszteni az együttműködést, úgy is, hogy több roma rendőr legyen. Az oktatás terén pedig a Szakképzési Centrummal egy olyan megállapodást kötnének, amely azt segíti, hogy a leendő középiskolások ne a megye határain túlra menjenek tanulni, mert itt is kaphatnak megfelelő képzettséget, végzettséget. Szeretnének egy roma szakkollégiumot is kiépíteni, amilyen Tolnát kivéve minden vármegyében van, ahol a tanulók, még az egyetemi hallgatók is, akár a diplomáig kaphatnak támogatást. Arról is beszélt, hogy Tamási térségében már évekkel ezelőtt elkezdték olyan roma szakemberek képzését, akik Paks 2 építésében részt vehetnek majd.