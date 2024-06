A 3. választókerületben Böröcz Mátéra 746-an szavaztak, ő Gyurkovics János választókörzeti rekordját adta át a múltnak. A jelenlegi alpolgármestert 2019-ben 735 szavazattal választották képviselővé. Szintén rekordszámú szavazatot zsebelt be a 10. választókerületben induló Máté Péter. A Fidesz frakcióvezetője 710 szavazatot kapott. A 8. választókerületben indított dr. Fusz György 569 vokssal győzött, ami egy szavazat híján nem lett csúcsbeállítás, Faragó Zsolt (ÉSZ) 2019-ben 570-et szerzett. Ugyanakkor dr. Fusz György nagyon elverte most Faragót, aki öt éve 570:494-re tudta legyőzni Szegedi Attilát (Fidesz-KDNP), most viszont Fusz 569 voksával szemben csak 303-at tudott begyűjteni, ami 20 százalékos különbség.

Polgármesterek szavazatai

2006-ban Horváth István (Fidesz-KDNP) 8970 (60,18),

Kocsis Imre Antal (MSZP-SZDSZ) 5936 (39,82).

2010-ben Horváth István (Fidesz-KDNP) 5683 (50,54),

dr. Harangozó Tamás (MSZP) 3399 (30,23).

2014-ben Ács Rezső (Fidesz-KDNP) 5469 (46,62),

dr. Hadházy Ákos (LMP) 4892 (41,7)

2019-ben Ács Rezső (Fidesz-KDNP), 6353 (49,77),

Bomba Gábor (Éljen Szekszárd), 6055 (47,43)

2024-ben Berlinger Attila (Fidesz-KDNP) 7788 (54,03)

Bomba Gábor (Éljen Szekszárd) 5113 (35,47)

A szekszárdi közgyűlés összetétele

2006-ban (23 fős) Fidesz-KDNP 13, MSZP 6, SZDSZ 2, Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület és Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör 1, Szekszárdi Védegylet 1

2010-ben (15 fős) Fidesz-KDNP 11, MSZP 2, Jobbik 1, LMP 1

2014-ben (15 fős) Fidesz-KDNP 10, MSZP-PM-Együtt-DK 3, ÖSZE 1, Jobbik 1

2019-ben (15 fős) ÉSZ 8, Fidesz-KDNP 7

2024-ben (15 fős) Fidesz-KDNP 11, ÉSZ 3, Mi Hazánk 1