A zenekarok bemutatkozó fellépése sorrendben: 10 óra: Csobogó együttes, 11 óra Ponty Pool, 12 óra Electric Soul, 13 óra Barbária, 14 óra Humen Brass Band, 15 óra The Fifth Page, 16 óra The Rock Wave, 17 óra Origamies. A zsűritagok: Pereszlényi Zoltán zenész-rádiós műsorvezető, Nemes András zenész-zenetanár, Ótós Réka, a Tolna Megyei Önkormányzat kommunikációs és civil referense és Varga Dalma, a Babits Mihály Kulturális Központ kulturális osztályvezetője.