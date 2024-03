És most nem arra gondolok, hogy a belpolitikai helyzet és a világpolitikai történések nyugtalanítják esetleg – bár erre is megvan minden oka most és az elmúlt években, évtizedekben egyaránt –, hanem arra, hogy minduntalan meg akarják merényelni. Legalábbis, ha a filmeket vesszük alapul, valaki mindig likvidálni akarja.

Jó, persze néhány sajnálatos történelmi eset igazolja, hogy van mitől tartani, de a számok azt igazolják, hogy többen élik túl elnöki ciklusaikat, mint ahányan nem. Aki viszont arra vágyik, hogy a képernyőn veszélyben legyen az elnök élete, több lehetőség közül is választhat, rengeteg mozifilm készült a témában. Ezek közül szerdán a Támadás a Fehér Ház ellen című filmet tűzi műsorára a Film+.

A történet szerint Asher elnök (Aaron Eckhart) válságmegoldó találkozóra készül a dél-koreai miniszterrel. Azonban a Fehér Ház ellen indított totális légitámadás mindenkit az elnök földalatti bunkerébe kényszerít, ahol végül a terroristák fogságába esnek. Mike Banning (Gerard Butler), az elnök egykori testőre és jó barátja azonnal a tettek mezejére lép.

Míg a dél-koreai terroristák az amerikai katonák visszavonulását követelik, és egy veszélyes nukleáris fegyver bevetésével fenyegetőznek, Benning leszámol az ellenséggel.

Támadás a Fehér Ház ellen, Film+, szerda, 21 óra.