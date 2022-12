Senkire sem számíthat, így a balhék is könnyen megtalálják. Az egyik ilyen komolyabb ügye után úgy néz ki, börtön vár rá. Viszont eszébe jut, hogy édesapja halála után felkereste őket egy öltönyös férfi, aki egy számmal ellátott medált adott neki, és hozzátette, ha segítségre lenne szüksége, hívja a számot. Töki így is tesz, és rövid időn belül minden magyarázat nélkül szabadon is engedik.

Ekkor tűnik fel ismét a titokzatos idegen, álnevén Galahad, és egy életre szóló ajánlattal áll elő, amely gyökeresen megváltoztathatja Töki életét. Esélyt kap, hogy ő is Kingsman legyen, egy olyan titkosszolgálat ügynöke, amiről a KGB, az MI6, a MOSZAD vagy a Pekingi titkosszolgálat sem tud semmit. Akiknek egyetlen céljuk van, minden veszélyt elhárítani, amely fenyegeti Nagy-Britanniát vagy akár a világot…

A Kingsman: A titkos szolgálat akár egy James Bond-paródia: vicces és akciódús, és nem hiányoznak belőle a túlzások sem. A főszereplők pedig remekelnek: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson és Mark Strong parádézik a filmben.

Hétfő, Mozi+, 21 óra