A pályázatra három földrész nyolc országából százhetvenöt javaslat érkezett, amelyekből a díjazottak névsorát a tanácsadó testület kétszáz lovag véleményének kikérése után véglegesítette. Huszonnégy ágban harminchat hazai és határon túli, valamint német, olasz, amerikai magyar és a nemzetünk kultúráját segítő olasz, illetve jemeni jelölt veheti át január 21-én Budapesten, a Stefánia Palotában a kitűntető címet.

Tolna vármegyéből a népdal, a nóta és az operett népszerűsítéséért Británszki Máriát, művésznevén Tolnai Marit illeti az elismerés. Az új lovag Szakályban, s tehetsége révén színpadra született. Az éneklés hídépítő, léleksimogató, szívébresztő, búfelejtető szerepét, s az egymás mellett jól megférő népdal, nóta és a vers szeretetét családjától örökölte. Nótás pályafutását vidéken kezdte, és Budapestre kerülve képezte magát, tanult, szerepelt.

A fővárosban és közvetlen térségében operett- és nótaestek kedvelt, bársonyos hangú énekeseként, szervezőjeként, rendezőjeként, műsorvezetőjeként vált ismertté. Fellépésein jeles cigányprímások és zenekaraik kísérték, így népszerűsítették a cigányzenét is. Száguldj, folyó címmel CD-je jelent meg. A budapesti Morvay Károly Nótakör, valamint a gyáli Kovács István Pál Dalkör vezetőjeként munkálkodott és énekelt velük.

Felkarolta a fiatal tehetségeket. Az utóbb említett település kulturális-, valamint művészeti életének meghatározó alakja, szereplője volt. Hosszú pályafutása jelenlegi szakaszában már a felkészítés, a szervezés, a szerkesztés és a műsorvezetés feladatát végzi. A Magyar Világtalálkozók legnépszerűbb népdal- és nóta rendezvényének szervezőjeként is számon tartják.

Szülőfalujában, a Tolna vármegyei Szakályban szintén többször megmutatta tehetségét, dalos kedvét, értékőrző tevékenységét a különböző rendezvényeken – elszármazottak találkozóin, szüreti felvonulások műsorában – és a Törő György fafaragó népi iparművész vezette Dunai Nemzetközi Alkotókör táboraiban, Ékes László harmonikakíséretével. Tolnai Mari több elismerő oklevél birtokosa és a kultúráért végzett sokoldalú tevékenységével a Magyar Világtalálkozó „Díszserlegét” is kiérdemelte. Méltán kerül be most a Magyar Kultúra Lovagjai közé.