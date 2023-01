Nem csak a remek előadás miatt utaztak fel a szekszárdiak, hanem azért is, mert a darabban Geréb szerepét Juhász Bence alakította. Bence hat éves korában lett az egyesület tagja, s néha-néha még most is visszatér, mint most is az év végi előadásra. A Tücsök Zenés Színpad karácsonyi koncertjén Gyurkovics János alpolgármester Juhász Bencének, aki jelenleg a Színművészeti Egyetem hallgatója, átadta a Szekszárd városért, a művészet erejével elnevezésű kitüntetést.