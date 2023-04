Házi versenyt szervezett növendékeinek a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola. Valamennyi hangszeres művészeti ágban színpadra lépett a megközelítőleg félszáz növendék, akik kamarazenei produkciókat is előadtak. A zenetanárok a legjobb diákjaikat választják ki évről-évre, akik szerepelhetnek a versenyen, ahol a szakmai zsűritől minősítést is kapnak – számolt be az eseményről a TelePaks.