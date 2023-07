Miként beszámoltunk róla, sváb folklórestet szervezett a Németkéri Tánccsoport kedd estére a helyi művelődési házba.

A Duna-menti Svábok Világszövetsége által szervezett programsorozat keretében a napokban Németkéren vendégeskedik az Egyesült Államokból, Chicagóból érkező American Aid Society of German Descendants táncegyüttes. A csapat európai turnéjának első állomása a németkéri, ahová hétfőn este érkeztek meg, és ahol egy vacsorával egybekötött ismerkedési estet tartottak – számolt be a helyi programjukat szervező Német Nemzetiségi Táncegyesület vezetője, Rauthné Baumann Orsolya.

Kedden délelőtt a több mint harmincfős csoport egy helytörténeti kiránduláson vett részt. Megnézték a Staub Emlékházat, a tájházat, a helybéli templomokat, egy helyütt orgonajátékot hallgathattak és megvendégelték őket, majd lovaskocsival a németkéri természetvédelmi területre, a Látóhegyre látogattak el.

Ebéd után nyújtott rétest készítő villámkurzuson vehettek részt a helyi hagyományőrző asszonyok vezetésével, majd 16 órától a Szauer Ágnes által Molnár József régi németkéri fotókból összeállított kiállítás anyagát, a képek történetét bemutató filmet tekinthették be angol nyelven. A vetítést követően Till Jánosné, Nívódíjas sváb baba- és pacskerkészítő tolnai viseleteket bemutató munkáiból nyílt kiállítás a művelődési ház klubtermében.

Este 18 órától egy rendhagyó kulturális program kezdődött a Németkéri Művelődési Házban. Fellépett az American Aid Society of German Descendants táncegyüttes, bemutatva az általuk ismert sváb táncokat, de a nézők bepillantást nyerhettek az amerikai tánckultúrába is. A rendezvényen közreműködött a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Német Nemzetiségi Kórus is.

Az est folyamán a helyi táncosok egy kis emlékkel is kedveskedtek a vendégeknek, majd közös vacsora következett, zárásképpen pedig egy rövid bortúrán vehettek részt a németkéri pincefaluban, Horváth Ferenc és Puskás Győző pincéjében, ahol a finom nedű mellett a délutáni réteskészítő tanfolyamon sütött édességgel vendégelték meg a táncosokat.

Szerdán Bonyhádon vendégeskedik a tánccsoport, ahol a Kränzlein Néptánc Egyesület tagjai kalauzolják őket végig a városon, ahol szintén kulturális program színezi a látogatást. Este Németkéren közös vacsorával zárul az amerikai csoport napja, és csütörtök délelőtt indulnak tovább a következő állomáshelyükre, Szárra, ahonnan majd Németországba utaznak, ezt követően hazarepülnek Chicagóba.

Rauthné Baumann Orsolya elmondta, hamarosan, a következő évek valamelyikében egy német nemzetiségi világtalálkozót rendeznek Chicagóban, ahová a németkéri német nemzetiségiek is meghívást kaptak. Ezt előzi meg az ottani tánccsoport idei, európai turnéja.