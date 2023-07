Hogyan alkalmazkodnak a múzeumok a mai generációk kultúra fogyasztási szokásaihoz? Hogyan tudnak megújulni ezek az intézmények, és miképp tudják vonzani a fiatalokat a kiállításokra? Többek között ezek a kérdések kerültek terítékre Kapolcson, a Művészetek völgye fesztiválon tartott kerekasztal beszélgetésen. Az eszmecsere egyik meghívottja Ódor János volt. A Wosinsky Mór Múzeum igazgatója a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségét képviselete a rendezvényen. Kérésünkre összefoglalta a beszélgetésen elhangzott gondolatait.

– Létezik az a közismert vélekedés, mely szerint a fiatalok a rengeteg vonzó információ inger, az online tér kihívásai miatt egyre kevesebb kulturális programon vesznek részt – kezdte Ódor János. – Ebben a meglátásban, általánosságban véve, van igazság. Ám ha áttekintjük a Múzeumok Ma 2020 elnevezésű felmérés napjainkban közölt eredményeit, akkor azt látjuk, hogy a múzeumlátogatók mintegy harminc százalékát a fiatal korosztály adja. Ez a közel egyharmados részarány nem rossz. De azt sem árt tudni, hogy Nyugat-Európában ennél magasabb arányszámokkal találkozhatunk.

A hazai helyzet természetesen javítható. Már csak azért is, mert Ódor János szerint a múzeumok bebizonyították, hogy egyáltalán nem afféle önmagukba zárkózó intézmények: ellenkezőleg, képesek érzékenyen és gyorsan alkalmazkodni és reagálni a társadalmi folyamatokra. Ezt bizonyítja például a múzeumpedagógia eszközrendszerének széleskörű alkalmazása. A világ megváltozott, versenyhelyzet alakult ki, a különböző korosztályok már nem feltétlenül úgy tekintenek a múzeumokra, mint a szórakozás fontos helyszíneire. Ez az intézményrendszer a maga kínálatával mint lehetőség jelenik meg számukra.

– Ennek a kihívásnak kell megfelelnünk – folytatta az igazgató. – Olyan programokkal, rendezvényekkel, melyek a fiatalok számára is érdekesek. Ezért van sok helyen társasjáték klub, illetve hadd említsek saját példát, ezért tervezünk a Wosinsky Mór Múzeumba állandó programelemként szabaduló szobát. Ugyancsak megcélozzuk az ifjú korosztályt is a Múzeumok Őszi Fesztiválja, vagy a Múzeumok Éjszakája című rendezvényeinkkel. A hatékony megoldáshoz természetesen szükség van elhivatott munkatársakra és pénzforrásra is.

Az intézmény vezetője arra is felhívta a figyelmet: a múzeumlátogatókat tekintve a fiatal generáció sem kezelhető egységes egészként. Hiszen tapasztalati tény, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály tagjai a középiskolás, egyetemista korosztályhoz képest gyakrabban átlépik a múzeum küszöbét. Ennek az a logikus magyarázata, hogy a felsőbb osztályokban egyre kevesebb a szabadidő. Jóllehet honismereti, helytörténeti szempontból éppen a tizenéves korosztálynak képes a tananyag mellé érdekes és értékes többletet adni a múzeum, egyúttal a szülőföld iránti szeretetet erősíteni.