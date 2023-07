TV-ajánló 40 perce

Túl fiatal volt a halálhoz

A The Doors amerikai zenés filmet 1991-ben mutatták be Val Kilmer és Meg Ryan főszereplésével. A történet a The Doors frontemberéről, Jim Morrison énekesről szól, akit sikerei csúcsán ragadott el a halál.

Brunner Mónika Brunner Mónika

Morrison huszonhét évesen hunyt el. Forrás: Shutterstock

A holttestét 1971. július 3-án találta meg párizsi apartmanjuk fürdőkádjában a barátnője, Pamela Susan Courson. Mint később kiderült, a halála előtt Morrison vért hányt, de nem volt hajlandó orvosi segítséget kérni, hanem azt mondta, hogy megy fürdeni. Az utolsó szavai állítólag a következők voltak: „Ott vagy, Pam?” Az énekes halálát szívelégtelenség okozta. Pamela volt a legfontosabb nő az életében, 1965-ben ismerkedtek meg egy éjszakai bárban. Pamela művészeti iskolás volt, és nyitott kapcsolatot kezdett az énekessel. Se veled, se nélküled viszonyban voltak egymással, többször szakítottak, végül mégis visszatértek a másikhoz. Ugyan soha nem házasodtak össze, de Pamela később, a kapcsolatuk során felvette a Morrison nevet. Ő örökölt Jim Morrison után. A tragédián azonban nem tudott túljutni, három évvel később ő is huszonhét évesen hunyt el Los Angelesben. A halálának oka: herointúladagolás. The Doors – amerikai zenés film Film Mania, 23.30

