Ugyanis a filmbéli karakterek alkarján ketyeg az óra, és teljesen egyértelmű, kinek mennyi ideje van vissza. Az élet-halál kérdése mindenkiből vegyes érzelmeket vált ki, hiszen a legtöbben szeretnénk a szeretteink körében sokáig, boldogan élni. A film elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmünket, milyen értékes is az időnk, az életünk.

Nem érdemes vesztegetni egyetlen pillanatot sem, a döntéseink pedig mind az életünket befolyásolják. Az emberi létezés értelmezésére is okot ad a mozi, ami valljuk be, briliáns ötlet volt. A sztori szerint a jövőben az emberek csak huszonöt éves korukig öregszenek, viszont ezt követően csupán egy évük van hátra az életből. Ebben az elképzelt világban tehát a gazdagságot az örök fiatalság jelenti, ami valljuk be, a valóságtól nem is áll annyira messze.

Mi is mindent megteszünk azért, hogy fiatalok maradjunk, sokan évente akár milliókat is költenek erre. A filmben csupán annyi a különbség, hogy az ember saját élete jelenti a vagyonát. A thrillerben olyan nagy nevekkel találkozhatunk, mint Justin Timberlake, Amanda Seyfried vagy Cillian Murphy, akik miatt amúgy is érdemes megnézni a kétórás műsort.

