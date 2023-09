Már a harmadik gyermekkötete jelent meg (háromszor 250 példány), szerinte ezekhez a versekhez nem kell illusztráció, mert magukért beszélnek. Nem tud más szerzőről, aki így elvarázsolná a gyerekeket (legalábbis az övéit, akik csak ezt hallják; meg őt, aki nem olvassa a kortársait), legföljebb Móra Ferencet tartja említésre méltónak, de az már szerinte túlhaladott.

Rege Regő is gyermekkönyvszerző, és ő sem ismer magánál nagyobb királyt. Mert ő is csak ír, s nem olvas. (Egyébként a Kárpát-medencében legalább kétszázan foglalkoznak gyermekirodalommal. Többségük egy kiválóságot ismer közülük, azt, akit a tükörben lát.) A versekhez társított rajzokat R. úr elengedhetetlenül fontosnak tartja, már csak azért is, mert a könyveit maga illusztrálta. Mind a kettőt.

Egy kiválóságot ismernek, azt, akit a tükörben látnak

Sóder Sára is illusztrációbarát. Második legjobb barátnője az illusztrátora, akivel egy háztartásban él. Korábban kozmetikumokat árusítottak, aztán profilt váltottak. Napvilágot látott első kötetük, mely digitális formában is elérhető, és rengeteg lájkot kapott a közösségi oldalakon. Szerintük sokkal jobb, mint a többi – amelyekből egyet sem olvastak. Semmi kivetnivalót nem találnak abban, hogy a gyermekirodalomban utaznak, miközben hitelesen legföljebb olyan csemetéről tudnának publikálni, akinek két anyja van. Hát, ez a mai helyzet a gyermekirodalomban…