Alig vártam, hogy megjelenjenek az újabb kötetek, és megtudjam, miként folytatódik, bonyolódik az árván maradt varázslófiú és barátainak a sorsa. Aztán ahogy bővült a könyvsorozat, úgy szépen sorban megérkeztek a megfilmesített változatok is, és onnantól kezdve már az is lázban tartott, azok mennyire követik a leírtakat.

Az első film megjelenésekor még általános iskolás voltam. Igazi moziélményt jelentett számomra a film megtekintése, amit aztán még jó párszor visszanéztem VHS-kazettáról. A Harry Potter és a bölcsek kövének ezért is van számomra a történeten túl is valami varázsa. Persze a későbbi részek miatt is izgatottan ültem be a moziba, de mire véget ért a történetfolyam, már főiskolás voltam.

A gyermeki lelkesedés alábbhagyott, és nem mellesleg a VHS-kazetták fölött is eljárt az idő. Harry Potter-film nélkül viszont nem múlhat el hét. Gyakran több csatornán egyszerre adják valamelyik epizódot, így akik nem unják, választhatnak, hogy éppen melyiket részesítik előnyben, vagy éppen örömmel vehetik tudomásul, hogy pont a kedvenc van soron. A Cool tévécsatornán szombaton az első részt tűzik műsorra, és bár a folytatások többsége jobban sikerült, jó lesz egy kicsit nosztalgiázni.

Harry Potter és a bölcsek köve, Cool, 20 óra