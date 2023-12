TV-ajánló 30 perce

Irigylésre méltók a város királynői

A tehetős, jól kinéző feleségeket mindenki irigyli. Már csak ezért is érdemes beletekinteni A város királynői – The real housewives of Budapest című magyar reality műsorba.

Brunner Mónika Brunner Mónika

Kalmár Paulina, a hét kőgazdag hölgy egyike

Forrás: TV2 A csinos, gazdag, magyar hölgyek élete ugyanis irigylésre méltó és motiválhatja a kicsit középszerűbb életet élő nőket arra, hogy jobban nézzenek ki. Hátha rájuk talál a nagyon nagy szerencse egy szuper jóképű, igencsak gazdag és rendes férj személyében. Érdemes tudni, hogy a pénz világában élők érzelmi élete össze sem hasonlítható például az átlagéletet élőkével. Számukra ugyanis az érzelmi életet is befolyásoló jó külső, a szép megjelenés sokkal fontosabb, hiszen ez egy olyan világ, ahol mutatni kell a drága holmikat, a luxusautót, a luxusutazásokat, a több- és jobbfajta életstílust. Tény, hogy a többség nem tudja megfizetni azokat a méregdrága holmikat, kozmetikai, ápolási termékeket, amelyek a gazdag emberekhez tartoznak. A drága ruhákon és luxuslakásokon túl azonban ők is hús-vér emberek, ugyanúgy küzdenek az élet nehézségeivel, hiszen van, amit pénzzel nem lehet megvenni. A szereplő hét hölgy, mindenki mögött más és más életút, egy valami viszont közös bennük: mindannyian szemtelenül gazdagok. A város királynői, magyar reality műsor, RTL, 19.55.

