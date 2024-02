A bonyhádi Bechtel Helga, aki évtizedek után, két éve költözött vissza szülővárosába, itt először mutatkozik meg képeivel. Szerdán este nyílt tárlata, amelynek Imaginarium címet adta. Ezt talán úgy lehetne mondani, a képzelet birodalma.

S valóban a falon a rajzok, képek, illusztrációk, a papírra rögzített érzések, érzelmek, látomások. Az alkotót - aki gyermekkorában is folyton rajzolt, de csak felnőttként szerzett rajztanár diplomát - testvére, dr. Bechtel Helmut Herman irodalomtörténész mutatta be, megnyitva ezzel a kiállítást. Elmondta, Helga, bár mindig a képzőművészethez vonzódott, novellákat is írt, s azokat is többször díjjal jutalmazták.

Rajzai hat önálló és tíz csoportos kiállításon szerepeltek, ősszel, Debrecenben a „Kafka fia” című íráshoz készült rajzaival ő nyerte a Budapesti Illusztrációs Fesztivál első díját. Most, Bonyhádon eddigi munkáiból egy válogatás látható, vannak közte még gyerekként készített rajzok, s láthatók legújabb alkotásai is. Bechtel Helga képeit bemutató tárlat a hónap végéig látható a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.