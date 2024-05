Mint minden új sorozat, ez is kicsit nehezen indul, mert egyik karakterről sem tudunk még semmit (vagyis akik nem olvasták a könyveket, ezért nyilván nem is ismerik a szereplőket), így kicsit nehéz lehet követni a kapcsolatokat és a nehezen megjegyezhető neveket. Ennek ellenére elég jó világ- és karakterbemutatót kapunk már az első részben is, ami tökéletesen készít fel minket a következő epizódokra.

A történet több száz évvel a Trónok harca előtt játszódik, amikor a Vastrónt a Sárkányok háza uralja. Nyilvánvaló, hogy csak úgy veszíthetik el a trónt, ha családként önmagukban összeomlanak. Amikor a királynak nehezen születnek fiai, és a felesége meghal a gyermekszülésben, a családban egyfajta törés keletkezik. A következő uralkodónak először egy nőt neveznek ki. Az emberek megpróbálják a királyt rávezetni arra, amit a legjobbnak gondolnak, ami megtöri a kapcsolatát a gyermekeivel és a testvérével.

A sorozatot Ryan J. Condal készítette, a főbb szerepekben pedig olyan ismert színészek játszanak, mint Rhys Ifans (A csodálatos Pókemberből), Matt Smith (a Morbiusból), Graham McTavish (A hobbitból), Eve Best (A király beszédéből), Olivia Cooke (Ready Player One-ból) és Milly Alcock (az Uprightból).

Sárkányok háza, HBO, 21 óra