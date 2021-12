Felvette a kesztyűt a csoportot veretlenül vezető Cegléddel a sorozatban két meccset nyerő bonyhádi gárda, mely az első negyedet leszámítva pariban volt ellenfelével, s az utolsót be is húzta. Az első tíz percben viszont egy 10–0-s és egy 6–0-s etappal komoly előnyt harcolt ki magának a Pest megyei gárda, s végül tizenkilenc ponttal meg is nyerte a mérkőzést.