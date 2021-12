Nem a függöny mögül néztük a meccset, ezért is láthattuk, hogy mennyire más az Atom játéka. Bár a játék még nem volt az igazi – ilyen kevés közös edzéssel nem is lehetett –, de ez az ASE nem ismert elveszett labdát, ráadásul a kritikus helyzetekben végre jó döntéseket hoztak a játékosok. Tudjuk, hogy egy meccsből nem lehet kiindulni, de ha idevesszük, hogy a DEAC elleni sikert megelőzően a Szeged elleni edzőmeccset is behúzták (84–64) Eilingsfeld Jánosék, akkor már mondhatjuk, hogy itt a változás.