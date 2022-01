Nikolina Milics és Goree Cyesha kiesésével harminc pont hiányzott a Szekszárdból. Ezt az űrt elsősorban Zala Friskovec (18 pont) és Krnjics Szárá (17 pont) töltötte be, de Bálint Réka csapatkapitány is fontos triplát szórt be az utolsó negyed közepén.



– Mérkőzések óta foghíjas kerettel állunk ki, de most is megmutattuk, hogy mekkora szíve van a csapatnak. Mondhatom azt, hogy minél nagyobb bajban vagyunk, annál jobban összezárunk, és mindenki extra erőket mozgósít. Erre kell építenünk, gőzerővel készülünk a Győr elleni vasárnapi rangadóra, mert az a bajnoki még ennél a mérkőzésnél is fontosabb lesz számunkra – tekintett már kicsit a közeljövőbe is Bálint Réka.



Emlékeztető, Euroliga, A-csoport, a 11. fordulóban.

Atomerőmű KSC Szekszárd–MBA Moszkva (orosz) 64–73 (19–16, 17–13, 13–21, 15–23).

Szekszárd, 700 néző. V: Csender (dán), Ignatiu (ciprusi), Alcaraz Moreno (spanyol).

Szekszárd: STUDER 10/3, FRISKOVEC 18/6, Mányoky, Gereben 8, KRNJICS 17. Csere: Miklós M. 3/3, Bálint R. 8/6.

Moszkva: Nyizamova 2, Sztoljar 3, LESKOVCEVA 13/6, LOGUNOVA 11/3, MAIGA 14/3. Csere: Krimova 3/3, Kirillova 8/3, GLOTI 9/3, Stanko 4, Korsakova 6/3.



Euroliga, A-csoport, az állás



1. Jekatyerinburg 11 11 0 936–760 22 2. USK Praha 11 8 3 927–676 19 3. Salamanca 9 7 2 702–592 16 4. TTT Riga 11 5 6 647–751 16 5. Montpellier 10 5 5 684–783 15 6. Moszkva 11 3 8 708–807 14 7. Venezia 10 3 7 641–672 13 8. Szekszárd 11 0 11 651–855 11



Ez történt még a csoportban

USK Praha–UMMC Jekatyerinburg 77–90.

Legjobb dobók: B. Jones 19, Conde 18/12, Oblak 11/9, ill. Griner 25, J. Jones 20/6, Quigley 14/6.

Reyer Venezia–TTT Riga 54–62.

Ld.: Thornton 12/3, Pan 10/3, Anderson 8, illetve J. Thomas 18/6, Pulvere 11/3, Handy 8/6.



A Lattes Montpellier–Perfumerías Avenida Salamanca-­mérkőzést január 29-én játsszák le.