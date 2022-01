Ellenállhatatlanul kezdett a KSC. Pazar dobóformájának köszönhetően könnyedén és gyorsan húsz pont feletti előnyt szerzett az atomos alakulat. A pontszerzésben főként a fiatal Miklós Melinda jeleskedett, aki a nyitó periódusban egymaga 16 pontot rámolt be, közte négyből négy triplát, de elsüllyesztett két távolit Friskovec is, miközben Krnjics és Bálint a palánk alatt, Studer pedig a gólpasszok kiosztásában jeleskedett.



Kiváló ritmusát nem fogta vissza a második negyed elején sem Djokics Zseljko csapata, Bálint is hintett két trojkát, miközben a védekezésről sem feledkeztek meg a kék-fehérek. A 15. percben, huszonnyolc pontos hátránynál már a második idejét kérte ki Magyar Bianka, ami után Gereben büntetőivel ugyan vezetett harminccal is a Szekszárd (19–49), de aztán Dúl tripláival és Pavel dupláival zárult kicsit az olló. Sőt, a periódus végén rátettek még egy lapáttal a hazaiak, amivel meg is nyerték a negyedet (27–24), és a félidőre benéztek húsz pontos különbség alá (20. perc: 39–58).



Goree zsinórban dobott hat pontjával kezdtek az atomosok a fordulás után, jelezve, hogy nincs szándékukban lőtávolon belülre engedni Theodoreánékat. Gereben 25. percben szerzett triplájával – amely összességében már a kilencedik jó távoli volt a KSC-től – ismét közel volt a harminc ponthoz a vendégek fórja (44–73). Aztán a már említett ex-szekszárdi csapatkapitány, Theodoreán vezetésével csak feltámadt a TFSE, egyszer visszajött húsz pontra, de az alá már nem tudott kerülni, sőt a negyed utolsó percét megnyomva Bálinték 55–84-s állásról kezdhették az utolsó periódust.



A végére vélhetően elfáradt mindkét együttes, a záró felvonás jóval pontszegényebb lett, mint az addigiak, volt egy 3-4 perces szakasz, amikor egyik fél sem dobott kosarat. S bár végül is nem sikerült megszerezni a szurkolók által hőn áhított századik pontot, így is magabiztosan nyerte e heti első budapesti meccsét a KSC. A második vasárnap este következik a Csata ellen a Ludovika Arénában.

Női kosárlabda NB I

TFSE-MTK–Atomerőmű KSC Szekszárd 70–97 (12–34, 27–24, 16–26, 15–13)

Budapest, Városmajor, 150 néző. V: Nagy V., Makrai, Rózsavölgyi.

TFSE: DÚL P. 13/9, Theodoreán 8/3, Király 12/12, Tapley 11, PAVEL 15/3. Csere: Németh 4, Herman 4, Szeitl, Tóth T. 3. Edző: Magyar Bianka.

Szekszárd: STUDER 5, GEREBEN 12/3, MIKLÓS 16/12, GOREE 17, KRNJICS 12. Csere: FRISKOVEC 15/9, Mányoky 4, Bálint 14/6, Holcz, Horváth D. 2. Edző: Djokics Zseljko.



Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–10. 7. p.: 6–18. 9. p.: 10–30. 12. p.: 16–41. 15. p.: 19–47. 18. p.: 32–56. 24. p.: 41–70. 28. p.: 55–75. 30. p.: 55–84. 32. p.: 56–91. 35. p.: 67–95.

Kipontozódott: Friskovec (34. p.)



MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Az utolsó öt percet leszámítva kiválóan kosárlabdáztunk. A játékosaink pontosan végrehajtották az egyénileg és csapat szinten kiadott feladatokat. Szerencsére senki sem sérült meg, ami fontos ebben az erőltetett menetben, amikor két kulcsjátékosunk is hiányzik.



A 15. forduló további eredményei: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Ludovika-FCSM Csata 81–86, DVTK–VBW CEKK Cegléd 85–62, ELTE BEAC Újbuda–Sopron Basket 64–92, Vasas Akadémia–UNI Győr MÉLY-ÚT 63–76.