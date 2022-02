Sajnos nem így lett, az első negyed pokolian alakult paksi szempontból. Három és fél perc is lepergett az eredményjelzőn, amikor Martynas Pacevicius egy duplával megszerezte csapata első pontjait, fájó, hogy ekkor már 7–0-ra vezettek a vendégek. Apropó Pacevicius! A litván láthatóan felszívta magát, lepattanókat szedett, faultot harcolt ki – sajnos egy ideig egyedül volt. Hiányoztak Kenneth Brown triplái, az amerikai kísérletezett szorgalmasan, de nem talált. A vendégeknél Kemal Karahodzsics szedte a lepattanókat és szórta a kosarakat is, ő volt a vezér, ráadásul mindig akkor talált be, amikor éledezni kezdtek volna a piros-kékek.