„Az új évtől új rendszer állt be az életbe, mert három napot a válogatottal közös edzésen veszek részt. A mostani felkészülésünk első része egyben nemzetközi edzőtábor is volt, a második felében viszont csak mi magyarok vettünk részt” – nyilatkozta lapunknak Pupp Réka. A felkészülésbe egy betegség is bekavart. Mint mondta, nem zárható ki, hogy koronavírus volt, de a hétnapos karantént letöltötte. Ez ugyan megakasztotta munkáját és megérezte a kihagyást, de nem maradt hosszabb távú következménye ennek.