„Nehezen indult be a gépezet, nem pörögtünk kellő hőfokon ezen a mérkőzésen, amiért elnézést kérek a közönségtől, de most a siker volt a legfontosabb – fogalmazott a klub honlapján Szilágyi Péter, a dombóváriak vezetőedzője. – Nem egy nézőcsalogató mérkőzés volt, de így is 100 pontot dobtunk, ebből tizenhármat triplából. Azt hiszem, félgőzzel is megérdemelt győzelmet arattunk hazai pályán. Ez most elég volt a sikerhez, de legközelebb ennél sokkal több kell, hogy Kozármislenyben játszani tudjunk egy jó meccset.”