Volt is minek örülniük a szurkolóknak, a vendégek öt és fél perc után szerezték első pontjaikat, de addigra a KSC már 14-et termelt. Folytatásban magához tértek a baranyaiak (a harmadik negyedet meg is nyerték), de a húsz pont fölötti előnyét végig tartani tudta a néha a közönségnek is játszó Szekszárd. Látszott Djokics Zseljko csapatán, hogy komolyan veszi a meccset, de az is, hogy nem játszik teljes gőzzel. Így is biztosan szerezte meg szezonbeli 19. bajnoki sikerét az Atomerőmű KSC, s győzelemmel hangolt a Galatasaray elleni jövő csütörtöki, hazai Európa Kupa-negyeddöntőre.