– Üdvözlöm újra a fedélzeten! Csak nem hiányzott egy kis izgalom az életéből?

– Sajnálom a klubot, hogy ilyen helyzetbe került, s mivel hívtak, jöttem! – vágta rá Schmidt Béla, aki másodedzőként tért vissza a Nyíregyházát egy hete 82–73-ra legyőző Atomerőmű SE-hez.



– Hogyan került képbe?

– Miután Petar Mijovics egészségi okokra hivatkozva távozott, Jan Pavlik keresett meg, hogy lenne-e kedvem csatlakozni a szakmai stábhoz a bajnokságból hátralévő időre. Aztán egyeztettem Gulyás Róbert szakosztályelnökkel, és másnap már ott is voltam az edzésen.



– Ha azt nézzük, hogy hét vereség után nyert az ASE, akkor azt mondhatom: jó, hogy visszatért a klubhoz!

– Azt mondtam Jannak, hogy ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, akkor jövök és örömmel vállalom a feladatot. Jól kiegészítjük egymást, kiváló a kapcsolatunk. Korábban már dolgoztunk együtt, igaz akkor fordított volt a felállás, én voltam a vezetőedző, ő a pályaedző. Szabad kezet kaptam, ha vannak meglátásaim, azt megosztom vele, de ugyanígy fordítva is igaz. Össze kell fognunk, hogy minél több meccset tudjunk megnyerni.



– Ön bajnoki és kupabronzot is nyert az ASE-val... Akkoriban más idők jártak.

– Valóban, de nem gondolnám, hogy a mostani ASE annyira rossz lenne, hogy csak az utolsó helyeken szerénykedjen a tabellán. Azt nem tudom, hogy mik voltak az okai annak, ami ide vezetett, de ezeket nem is az én tisztem feltárni. Egy biztos: az ASE nem eshet ki az első osztályból, és nem is fog kiesni.



– Gulyás Róbert azt mondta a televízióban, hogy kétszeres szorzójú meccs vár önökre Pécsen! Mit remél?

– Azt, hogy a hazai győzelem után idegenben is nyerni tudunk. Nem lesz könnyű, sőt azt mondhatom, hogy nehéz lesz, ahogy számunkra minden meccs nehéz. Egyfajta vizsga is lesz ez a csapatnak, amely szombat este megmutathatja igazi karakterét.



Tippmix Férfi NB I., a 26. fordulóban.

PVSK-Veolia–Atomerőmű SE.

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, szombat, 18 óra. Vezeti: Papp Péter, Fodor Attila, Jakab László.