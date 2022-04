A régi bonyhádi sportcsarnokban sok nagy csatát és győzelmet megélt Jilling László triplájával indult a mérkőzés, s bár Pajor Dávid révén gyorsan jött a válasz, az első negyed egyértelműen a vendégeké volt. A völgységiek 9–6-os törökbálinti vezetésig tudták tartani a lépést, mert a vonal mögüli nagyon fontos dobások nem estek be (0/9-es triplamutató). Ahogy Tömösváry Máté lapunknak adott szerdai nyilatkozatában fogalmazott: nem tudták széthúzni a pályát, s így közelről is gyenge százalékkal kísérleteztek (3/9). Közel öt percig nem találtak be, ezalatt az ELITE 17–0-t produkált.

A klub történetének legfontosabb mérkőzésének második negyedét 5–0-val indította a BKSE (13–23), de tíz ponton belülre nem tudott kerülni, mert a hazaiak a folytatásban is hadilábon álltak a pontossággal. Tizenöt sikertelen hárompontos után Pajor a 19. percben törte meg a csendet (24–38).

Nagyszünetről a hazaiak jöttek vissza lendületesebben, agresszívabb játékukkal ismét tíz pontra faragták hátrányukat (35–45). A saját árnyékát azonban most sem tudta átlépni Morgen Frigyes együttese, egy újabb három perces gólcsenddel majdnem megduplázta előnyét az ELITE. Biztos előnnyel várta az utolsó negyedet a vendégcsapat, s nem is engedte ki a kezéből a győzelmet, amellyel lezárta a párharcot.

A Bonyhádnak a folytatásban a kiesés elkerüléséért kell küzdenie, ezt a Tiszaújváros–SMAFC párharc vesztese ellen teheti meg (az állás 1–1, a döntő meccset szombaton játsszák Sopronban).

Férfi NB I/B, Zöld csoport, a 9-14. helyért, 3. mérkőzés

Atomerőmű KSE Bonyhád–ELITE Basket 60–78 (8–23, 16–19, 20–19, 16–17)

Bonyhád, v.: Reisz, Földi, Téczeli

BONYHÁD: Frank 3, KAROSI 11/3, Pajor 13/3, Baki 3, Tömösváry 4. Csere: Szalai M. 5/3, ORGONA 14/3, Arnold B., Heimann 7/3. Edző: Morgen Frigyes

ELITE: Somogyfoki P. 8/3, JILLING 26/15, Spiriev 2, SOMOGYFOKI Sz. 7/3, Láncos 9. Csere: Tóth A. 3/3, HEGEDŰS A. 5/3, BODNÁR B. 12/3, Nagy D., Horváth Á. 4, Lőte, Veres 2. Edző: Horváth Balázs Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–3. 6. p.: 6–19. 9. p.: 8–23. 13. p.: 13–26. 17. p.: 17–33. 21. p.: 29–42. 25. p.: 35–45. 28. p.: 35–54. 30. p.: 44–61. 32. p.: 44–64. 35. p.: 50–74. 38. p.: 53–76.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 az ELITE Basket javára.