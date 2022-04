Július közepén az Egyesült Államokbeli Birminghamben rendezik a maratoni Világjátékokat, amit a szakág olimpiájának is neveznek. A részvételre jó eséllyel pályázik az Atomerőmű SE hatszoros világbajnoka, Kiszli Vanda, aki a romániai Pitestiben szerzett tavalyi vb-címével a válogatási rendszer szerint előnyből várhatja a mai kaposvári versenyt.

„Nem foglalkozom azzal, hogy előnyben vagyok a többiekhez képest. Úgy fogom fel, hogy ez az egy lehetőségem van, most kell jól teljesítenem. Számomra is presztízs­kérdés, hogy ott lehessek a Világjátékokon” – fogalmazott a magyar szövetség honlapján a paksi klasszis.

A Dél-Afrikában edzőtáborozó Kiszli Vandának a válogató miatt a megszokottakhoz képest korábban kell formába lendülnie, ami elmondása szerint nem lesz egyszerű feladat.

„Tavasszal mindig be vagyok kicsit lassulva, nehezebben pörgök fel. Ez az időszak nekem mindig arról szól, hogy szépen lassan elkezdem, aztán fokozatosan építem fel magam. Ráadásul korábban egy magyar bajnokságon elég volt az első kettőben végeznem az Európa-bajnoki induláshoz, most viszont muszáj elsőnek lennem. Fel kell pörgetnem magam, technikában és sebességben is toppon kell lennem” – tette hozzá a kétszeres vb-címvédő.

A Deseda-tavon a győri Czéllai-Vörös Zsófia, a szolnoki Csikós Zsóka és a szekszárdi Korsós Zsófia lesznek Kiszli Vanda ellenfelei. Ha a paksiak kiválósága behúzza a válogatót, biztosan ő képviseli Magyarországot a július 11–12-i alabamai Világjátékokon. Ellenkező esetben a májusi országos bajnokságon szétlövés dönt a kvóta sorsáról.

A férfiaknál is nagy lesz a verseny az egyetlen helyért. Előnyben a korábban tolnai színekben versenyző, de az elmúlt években már a Győrt erősítő Boros Adrián van. A nevezési lista alapján tizenhat riválisa lesz Kaposváron, köztük olyan nevekkel, mint Aranyosi Gábor, Máthé Krisztián és Solti László, de a paksi Vajda Bence Ferenc és a szekszárdi Szekeres Zsolt révén Tolna megyei kihívója is akad.

A válogató mellett ez lesz a Marathon Challenge első állomása, melyen két ASE-s mellett 55 szekszárdi és 30 tolnai versenyző vesz részt.