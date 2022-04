A völgységiek szebb szezonról álmodtak a bajnoki rajt előtt, mint ahol most állnak, elsődleges célkitűzésük ugyanis a Piros csoportba való feljutás volt. Csakhogy többször létszámhiánnyal küzdöttek, volt, hogy mindössze 5-6 bevethető játékosa volt Morgen Frigyesnek. Ennek volt betudható, hogy nem egyszer az utolsó percekben veszítette el mérkőzését a BKSE, s ezért is – bár az utolsó fordulókig reménykedhettek a jobb helyezésben – most csak az alsóházi rájátszásban érdekelt a gárda.



Ott viszont győzelemmel kezdtek Karosi Gergelyék, a kezdődő porckorongsérvből kigyógyult dobóhátvéddel megerősített csapat hazai pályán 82–62-re legyőzte a négy korábbi bonyhádi játékossal (Somogyfoki Szabolcs, Somogyfoki Péter, Jilling László, Hegedűs Attila) felálló törökbálinti egyletet, előnybe kerülve az egyik fél második győzelméig tartó párharcban. Ma pedig le is zárhatja azt, amennyiben idegenben is sikerül felülmúlnia riválisát.



Távol a csarnoktól az alapszakaszban nem muzsikált jól a csapat, tizenhárom bajnoki mérkőzéséből tizenegyet elveszített, csak a soproni SMAFC-ot (99–86) és éppen az ELITE Basketet tudta legyőzni (100–96). Talán ez a nem túl szép mérleg is javulni fog, ahogy az is, hogy előzetesen teljes kerettel tud kiállni a Bonyhád a mai találkozóra.



Férfi NB I./B, Zöld csoport

A 9–14. helyért, 1. forduló, 2. mérkőzés.

ELITE Basket–Atomerőmű KSE Bonyhád. Törökbálint, péntek, 19 óra. Vezeti: Menyhárt F., Kruk M., Jankovics V. Berg S.