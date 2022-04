Ismét szoros meccsre késztette a címvédő Sopron Basketet az Atomerőmű KSC, de a múlt szombati kétpontos vereséget követően (71–73) hazai pályán is alulmaradt (62–66).

– Magas színvonalú védekezés volt mindkét oldalon, és természetesen megvan bennem a hiányérzet, amiért nem sikerült fantasztikus közönségünk előtt győznünk, de büszke vagyok a csapatomra, hiszen felnőttünk arra a szintre, hogy már a második mérkőzésen vesszük fel a versenyt az Euroliga-győztessel – fogalmazott Djokics Zseljko, aki a Határ Bernadett-tel történtek mellett sem ment el szó nélkül. – Láttam, hogy reagáltak a soproni játékosok az irányomba, mintha én okoztam volna a sérülést. Nem kell elfelejteni, hogy én voltam az első edző, aki meghívta őt a válogatottba még annak idején. A klub valamennyi tagját tisztelem, de meg kell érteni, hogy nem fogjuk könnyen adni magunkat. De amit teszünk, azt a határon belül tesszük.

Negyven percig extázisban játszott Goree Cyesha, aminek meg is lett az eredménye. A magyar válogatott magasembere 18 pontja mellett leszedett 8 lepattanót, kiharcolt 5 faultot és kiosztott 1-1 gólpasszt, valamint blokkot.

– Most már elhihetjük, hogy pariban vagyunk a Sopronnal, fel tudjuk vele venni a versenyt. Ha az apró hibákon tudunk még csiszolni, akkor akár az ő pályájukon is győzni tudunk, visszahozva ezzel a párharcot Szekszárdra. Azt gondolom, van még keresnivalónk – nyilatkozta az amerikai–magyar erőcsatár. – Különbség volt a két mérkőzés között, hogy mivel a vendégek kispadja hosszabb, próbáltuk félpályás játékra rákényszeríteni ellenfelünket, és kevés gyors indítást engedni. Ha hatékony a támadójátékunk, akkor láthatjuk, mire vagyunk képesek.

A párharc harmadik mérkőzését szombaton 14.30 órakor rendezik a Novomatic Arénában (tv: M4 Sport).

Hosszú kihagyás vár a Sopron magyar centerére

A legrosszabb diagnózist kapta a klubja Határ Bernadettről, akit súlyos térdsérülése miatt hónapokra elveszített a Sopron Basket. Mint arról beszámoltunk, az Euroliga-győztes magyar válogatott centere az Atomerőmű KSC Szekszárd elleni bajnoki döntő második, szerdai mérkőzésének utolsó percében szerencsétlenül fogott talajt, s csak Jelena Brooks és Stefanie Dolson segítségével tudott lemenni a pályáról.

A címvédő ügyvezetője, Török Zoltán arról tájékoztatta testvérlapunkat, a Nemzeti Sportot, hogy Határ Bernadett elülső keresztszalagja és belső oldalszalagja is elszakadt. A klasszis magasember felépülése a tapasztalatok szerint tíz hónapot, de akár egy évet is igénybe vehet, vagyis az észak-amerikai profiliga (WNBA) idei szezonjában biztosan nem kosárlabdázhat, de valószínűleg a soron következő európai idényt is ki kell hagynia.