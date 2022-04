Az esélyek a paksiak mellett szólnak: Kindl István gárdája akár még érmet is nyerhet, ráadásul hazai pályán imponálóan teljesít, 14 meccséből 11-et megnyert. A szekszárdiak eléggé hektikusak, vannak bravúrjaik, de a gyengébbtől is ki tudnak kapni. Legutóbb például a Vác győzött 2–1-re a tolnai megyeszékhelyen.



A közös múlt is paksi sikert vetít előre, az UFC legutóbb 2017 októberében tudott nyerni a megyei rivális ellen, akkor Pakson Fejes Péter duplájával és Juhász Máté góljával alakult ki a 3–0-s végeredmény a vendégek javára. Az azóta lejátszott öt meccsen két döntetlen és három paksi győzelem a mérleg, ősszel a Paks 2–1-re győzni tudott Szekszárdon is. A megyei rangadó szombaton 16 órakor kezdődik.



A gerjeniek újabb alsóházi derbit vívnak, s az utolsó utáni esélyükbe szeretnének belekapaszkodni. Ha Bojan Lazics gárdájának sikerül legyőznie a Ceglédi VSE-t, az lelkileg sokat jelenthet a bajnoki véghajrához. A találkozón vasárnap 16 órakor indul útjára a labda.



NB III., Közép csoport, az állás



1. Kozármisleny 28 22 6 0 60–14 72

2. Dunaújváros 28 18 8 2 60–27 62

3. B.gyarmat 28 16 5 7 45–29 53

4. Paksi FC II 28 16 3 9 58–30 51

5. Makó 28 15 5 8 40–20 50

6. Bp. Honvéd II 28 14 3 11 46–43 45

7. Iváncsa 28 13 6 9 51–30 45

8. Monor 28 13 5 10 41–31 44

9. MTK II 28 13 5 10 37–32 44

10. H.vásárhely 28 13 4 11 42–46 43

11. FTC II 28 12 6 10 41–42 42

12. Dabas 28 10 8 10 54–43 38

13. Szekszárd 28 10 6 12 37–40 36

14. ESMTK 28 9 6 13 38–36 33

15. Vác 28 8 6 14 32–50 30

16. Cegléd 28 8 6 14 29–51 30

17. Dabas-Gyón 28 5 8 15 21–53 23

18. Mohács 28 4 5 19 21–54 17

19. Gerjen 28 5 1 22 21–69 16

20. Rákosmente 28 4 2 22 28–62 14