Vereséggel kezdte az alsóház küzdelmeit a négyszeres bajnok Atom, amely a Zalaegerszeg vendégeként maradt alul 87–81-re egy olyan meccsen, ami a végeredmény ellenére rendkívül sima zalai győzelmet hozott. Az első félidőt szokás szerint most is elszúrta a paksi gárda, amely a nagyszünetben tizennyolc pontos (31–49) hátrányban volt, s hiába hajrázott nagyot a másodikban, ez csak arra volt elég, hogy szorossá tegye a végét. A kanadai Shaquille Keith legjobb paksi játékát nyújtotta, 30 ponttal zárt, amiből 23-at a második félidőben íratott fel a statisztikai lapra, de ez az extra teljesítmény sem volt elég.



Pedig nagyon kellett volna a győzelem a még mindig utolsó helyezett paksiaknak, akik továbbra is hét sikernél járnak, miközben a Zete és a ma esti ellenfél, a Nyíregyháza már tízet számlál (a nyírségiek a PVSK-t verték meg 78–73-ra az alsóház nyitófordulójában). Ezt kellene behozni a hátralévő öt meccsen, de ehhez már csoda is kellene. Mindenesetre Nyíregyházán már nem lehet hibázni, mindenképpen nyerni kell, hogy maradjon még némi remény a playout (az utolsó két helyezett ki-ki meccseket vív a bennmaradásért) elkerülésére.



Nem is olyan régen, március közepén már sikerült legyőzni a nyírségieket, éppen Jan Pavlik első meccsén, amelyen vezetőedzőként ült a kispadon. Akkor nem aludt bele az összecsapás elejébe az Atom, mint most Zalaegerszegen, s az első félidőben megszerzett előnyével okosan sáfárkodva győzött is 82–73-ra. Ez lehet a recept, mármint a jó kezdés ma estére is. Az alapszakaszban 83–74-re (azaz ugyanúgy kilenc ponttal) nyert a Nyíregyháza, egy olyan meccsen, amelyet akár az ASE is behúzhatott volna.



A találkozó ma 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, Benczur Tamás, Lengyel Ádám József és Horváth Csongor Béla fújja majd a sípot. A másik párban a PVSK-Veolia szintén este hattól látja vendégül (vezeti: dr. Mészáros Balázs, Goda László, Kovács Nimród János) a Zalakerámia ZTE KK csapatát.



Az ASE szombaton játszik először hazai pályán, a Gesztenyés úti sportcsarnokban éppen a pécsiek fognak fellépni (kezdés: 19 óra), majd jöhet a Zete elleni visszavágó április 23-án (18 óra).



Az alsóház állása: 1. Zalakerámia ZTE KK 10 győzelem/17 vereség, 2. Hübner Nyíregyháza BS 10/17, 3. PVSK-Veolia 8/19, 4. Atomerőmű SE 7/20.